ЕС придется потратить €195 млрд ради независимости от РФ

Евросоюз в ближайшие пять лет потратит €195 млрд, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Фото: Reuters Reuters

Такой бюджет предполагает подготовленный Еврокомиссией проект ускоренного энергетического перехода. Как следует из документа, «быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию». С этой целью к 2030 году Евросоюзу будет необходимо сократить энергопотребление на 13% вместо запланированных 9%. Делать это предполагается за счет повышения энергоэффективности.

Другая цель — более чем в два раза увеличить производство энергии из возобновляемых источников, доведя ее долю в европейском потреблении с 22% в 2020 году до 45% к 2030 году. Ранее предлагавшимся целевым показателем была доля в 40%.

Также в Европе предлагают акцентировать внимание на зеленый водород, потребление которого в ЕС к 2030 году может составить 20 млн тонн. Половина этого объема будет импортироваться.