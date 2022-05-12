ЕС придется потратить €195 млрд ради независимости от РФ

Евросоюз в ближайшие пять лет потратит €195 млрд, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Такой бюджет предполагает подготовленный Еврокомиссией проект ускоренного энергетического перехода. Как следует из документа, «быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию». С этой целью к 2030 году Евросоюзу будет необходимо сократить энергопотребление на 13% вместо запланированных 9%. Делать это предполагается за счет повышения энергоэффективности.
Другая цель — более чем в два раза увеличить производство энергии из возобновляемых источников, доведя ее долю в европейском потреблении с 22% в 2020 году до 45% к 2030 году. Ранее предлагавшимся целевым показателем была доля в 40%.
Также в Европе предлагают акцентировать внимание на зеленый водород, потребление которого в ЕС к 2030 году может составить 20 млн тонн. Половина этого объема будет импортироваться.
Проект ускоренного энергетического перехода планируется официально представить 18 мая. Он потребует внесения изменений в несколько директив ЕС, включая ослабление требований к проектам в сфере возобновляемой энергетики.