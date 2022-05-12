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1 час назад

FT: Евросоюзу придется потратить €195 млрд ради отказа от нефти и газа из России

Елена Прошина

Евросоюз в ближайшие пять лет потратит €195 млрд, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

ЕС придется потратить €195 млрд ради независимости от РФ
Фото: ReutersReuters

Такой бюджет предполагает подготовленный Еврокомиссией проект ускоренного энергетического перехода. Как следует из документа, «быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию». С этой целью к 2030 году Евросоюзу будет необходимо сократить энергопотребление на 13% вместо запланированных 9%. Делать это предполагается за счет повышения энергоэффективности.

Другая цель — более чем в два раза увеличить производство энергии из возобновляемых источников, доведя ее долю в европейском потреблении с 22% в 2020 году до 45% к 2030 году. Ранее предлагавшимся целевым показателем была доля в 40%.

Также в Европе предлагают акцентировать внимание на зеленый водород, потребление которого в ЕС к 2030 году может составить 20 млн тонн. Половина этого объема будет импортироваться.

Проект ускоренного энергетического перехода планируется официально представить 18 мая. Он потребует внесения изменений в несколько директив ЕС, включая ослабление требований к проектам в сфере возобновляемой энергетики.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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