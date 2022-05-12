Япония выступила против смягчения санкций в отношении КНДР

Правительство Японии выступает против смягчения санкций в отношении КНДР , что предлагают сделать Россия и Китай . Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Сейчас не та ситуация, чтобы обсуждать смягчение санкций против Северной Кореи", - сказал он. "Она продолжает угрожать миру и безопасности международного сообщества, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН ", - утверждал Мацуно.

Ранее США предложили на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции о новых санкциях в отношении Пхеньяна за активно проводимые им в нынешнем году испытания боевых ракет различных типов. Как заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, переговоры по этому документу близки к завершению. При этом Россия и Китай разработали свой проект резолюции, предусматривающий смягчение санкций в отношении КНДР.