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1 час назад

Япония выступила против смягчения санкций в отношении КНДР

ТАССиещё 1

Правительство Японии выступает против смягчения санкций в отношении КНДР, что предлагают сделать Россия и Китай. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Япония выступила против смягчения санкций в отношении КНДР
Фото: ReutersReuters

"Сейчас не та ситуация, чтобы обсуждать смягчение санкций против Северной Кореи", - сказал он. "Она продолжает угрожать миру и безопасности международного сообщества, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН", - утверждал Мацуно.

Ранее США предложили на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции о новых санкциях в отношении Пхеньяна за активно проводимые им в нынешнем году испытания боевых ракет различных типов. Как заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, переговоры по этому документу близки к завершению. При этом Россия и Китай разработали свой проект резолюции, предусматривающий смягчение санкций в отношении КНДР.

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