Делегация Афганистана планирует визит в Россию

Кабул планирует отправку в Россию делегацию правительства Афганистана. Об этом заявил временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал, передает РИА «Новости».

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По его словам, в Кабуле очень этого хотят и ждут. При этом он не смог назвать точную дату возможного визита.

Гарвал уточнил, что пока делегация талибов (организация запрещена в России) не приглашена на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен пройти в начале июня.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что американские войска готовы ударить по Афганистану, если увидят в этой стране угрозу для национальной безопасности США.