Делегация Афганистана планирует визит в Россию

Кабул планирует отправку в Россию делегацию правительства Афганистана. Об этом заявил временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал, передает РИА «Новости».
По его словам, в Кабуле очень этого хотят и ждут. При этом он не смог назвать точную дату возможного визита.
Гарвал уточнил, что пока делегация талибов (организация запрещена в России) не приглашена на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен пройти в начале июня.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что американские войска готовы ударить по Афганистану, если увидят в этой стране угрозу для национальной безопасности США.
В начале августа 2021 года радикальное движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные окончательно покинули Афганистан, пробыв в этой стране почти 20 лет. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд, занимавшийся внешней политикой во время первого правления «Талибана» и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.