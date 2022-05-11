Земан разрешил чехам присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Милош Земан подписал документ, позволяющий 103 гражданам страны отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на чешское информагентство CTK.

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Чешское законодательство запрещает гражданам страны и иностранцам, имеющим вид на жительство в республике, проходить службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без специальной санкции президента. Вслед за Милошем Земаном разрешение на отправку 103 добровольцев в ВСУ предстоит подписать премьер-министру страны Петру Фиале.