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28 минут назад

Земан разрешил чехам присоединиться к ВСУ

Вероника Полынина

Президент Чехии Милош Земан подписал документ, позволяющий 103 гражданам страны отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на чешское информагентство CTK.

Земан разрешил чехам присоединиться к ВСУ
Фото: EPAEPA

Чешское законодательство запрещает гражданам страны и иностранцам, имеющим вид на жительство в республике, проходить службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без специальной санкции президента. Вслед за Милошем Земаном разрешение на отправку 103 добровольцев в ВСУ предстоит подписать премьер-министру страны Петру Фиале.

9 мая стало известно, что под Харьковом в результате артиллерийского обстрела погиб 55-летний гражданин Нидерландов, приехавший добровольцем в иностранный легион Украины. По данным Следственного комитета России, в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 55 стран.

«Все, чем владеет Россия в Украине, мы заберем»

В мире,Милош Земан,Следственный комитет,
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