Земан разрешил чехам присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Милош Земан подписал документ, позволяющий 103 гражданам страны отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на чешское информагентство CTK.
Чешское законодательство запрещает гражданам страны и иностранцам, имеющим вид на жительство в республике, проходить службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без специальной санкции президента. Вслед за Милошем Земаном разрешение на отправку 103 добровольцев в ВСУ предстоит подписать премьер-министру страны Петру Фиале.
9 мая стало известно, что под Харьковом в результате артиллерийского обстрела погиб 55-летний гражданин Нидерландов, приехавший добровольцем в иностранный легион Украины. По данным Следственного комитета России, в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 55 стран.