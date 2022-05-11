Появились новые данные о «сокровищах Гитлера» в Польше

В Польше на территории старинного дворца группа кладоискателей обнаружила старинную металлическую емкость. Предполагается, что в ней могут находиться спрятанные по приказу Гитлера драгоценности. Об этом пишет «Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Как уточняется, речь может идти о канистре длиной от 1,2 до 1,5 метра и диаметром около 50 см. Она была обнаружена в заброшенной оранжерее дворца в деревне Минковске, в 3 м от поверхности земли. Канистру удалось найти благодаря георадарному поиску.

Раскопки начались в конце апреля 2021 года. Считается, что под зданием, которое нацисты использовали как бордель, скрыто в том числе так называемое золото Бреслау. Это упакованные в водонепроницаемые ящики ценности – произведения искусства, музейные собрания, документы и другие ценные вещи, которые до сих пор не найдены.

Кроме того, кладоискатели рассчитывают там найти 10 тонн золота, спрятанные по приказу Гитлера. Сокровища оцениваются почти в $700 млн.

Напомним, офицер СС Эгон Олленхауэр в своих дневниках писал, что с наступлением советских войск в Великой Отечественной войне, Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами. Речь идет о золоте и золотых монетах, медалях, ювелирных украшениях, а также произведениях искусства.