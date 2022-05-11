Появились новые данные о «сокровищах Гитлера» в Польше

В Польше на территории старинного дворца группа кладоискателей обнаружила старинную металлическую емкость. Предполагается, что в ней могут находиться спрятанные по приказу Гитлера драгоценности. Об этом пишет «Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.
Как уточняется, речь может идти о канистре длиной от 1,2 до 1,5 метра и диаметром около 50 см. Она была обнаружена в заброшенной оранжерее дворца в деревне Минковске, в 3 м от поверхности земли. Канистру удалось найти благодаря георадарному поиску.
Раскопки начались в конце апреля 2021 года. Считается, что под зданием, которое нацисты использовали как бордель, скрыто в том числе так называемое золото Бреслау. Это упакованные в водонепроницаемые ящики ценности – произведения искусства, музейные собрания, документы и другие ценные вещи, которые до сих пор не найдены.
Кроме того, кладоискатели рассчитывают там найти 10 тонн золота, спрятанные по приказу Гитлера. Сокровища оцениваются почти в $700 млн.
Напомним, офицер СС Эгон Олленхауэр в своих дневниках писал, что с наступлением советских войск в Великой Отечественной войне, Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами. Речь идет о золоте и золотых монетах, медалях, ювелирных украшениях, а также произведениях искусства.
Предполагается, что часть из этих богатств была награблена нацистами. Однако, есть сведения, что некоторые ценности якобы передали на хранение местные аристократы, которые хотели таким образом сохранить свое имущество.