Генсек ООН спрогнозировал длительность конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликт на Украине не будет длиться вечно, но и в ближайшем будущем он не завершится. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене, пишет Интерфакс.

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«Эти боевые действия не будут длиться вечно. Придет время, когда начнутся мирные переговоры. Но я не вижу этого в ближайшем будущем», - заявил Гутерриш.

Он также добавил, что в настоящий момент возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине не просматривается.

Напомним, еще 9 мая Гутерриш призывал Россию и Украину ускорить переговорный процесс, а международных партнеров оказать необходимую поддержку в этом.