В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Генсек ООН спрогнозировал длительность конфликта на Украине

Елена Прошина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликт на Украине не будет длиться вечно, но и в ближайшем будущем он не завершится. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене, пишет Интерфакс.

Генсек ООН спрогнозировал длительность конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

«Эти боевые действия не будут длиться вечно. Придет время, когда начнутся мирные переговоры. Но я не вижу этого в ближайшем будущем», - заявил Гутерриш.

Он также добавил, что в настоящий момент возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине не просматривается.

Напомним, еще 9 мая Гутерриш призывал Россию и Украину ускорить переговорный процесс, а международных партнеров оказать необходимую поддержку в этом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине. По его словам, семь лет ООН никак не реагировал на открытый саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании ситуации на Востоке Украины.

В мире,Александр Ван,Антониу Гутерриш,Сергей Лавров,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители