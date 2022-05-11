Генсек ООН спрогнозировал длительность конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликт на Украине не будет длиться вечно, но и в ближайшем будущем он не завершится. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене, пишет Интерфакс.
«Эти боевые действия не будут длиться вечно. Придет время, когда начнутся мирные переговоры. Но я не вижу этого в ближайшем будущем», - заявил Гутерриш.
Он также добавил, что в настоящий момент возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине не просматривается.
Напомним, еще 9 мая Гутерриш призывал Россию и Украину ускорить переговорный процесс, а международных партнеров оказать необходимую поддержку в этом.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине. По его словам, семь лет ООН никак не реагировал на открытый саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании ситуации на Востоке Украины.