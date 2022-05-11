Правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства. Об этом сообщил в среду глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

"Сегодня кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины отходят государству, а точнее государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд", - написал премьер в своем Telegram-канале.

"Все, чем владеет Россия в Украине, мы заберем и направим на усиление армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - утверждает глава украинского кабмина.

Он добавил, что украинские власти "продолжают работу" с западными партнерами, чтобы добиться передачи украинским властям российских активов, которые были заморожены за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 8 апреля, что на Украине будет национализировано любое российское имущество.

Украинские власти ведут активные переговоры с США и другими западными странами о возможности использования замороженных Западом российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Это очень важный международный вопрос, задача и цель — найти решение, как задействовать эти замороженные активы для финансирования восстановления Украины в данном случае», — заявил политик американскому телеканалу CBS.

Как стало известно, министр финансов РФ Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках антироссийских санкций заморозили примерно половину (около 300 миллиардов долларов) золотовалютных резервов России. По его словам, в случае, если западные страны примут решение объявить РФ дефолт в связи с неисполнением обязательств по еврооблигациям, Москва также обратится в суды.

Министерство юстиции Украины и офис главы государства Владимира Зеленского создали механизм взыскания замороженных за границей средств России, их направят на компенсацию убытков в связи с российской спецоперацией, заявил замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов. Его слова приводит РИА Новости.

«Офисом президента совместно с министерством юстиции разработан механизм взыскания средств РФ, замороженных за границей в счет компенсации убытков. У нас есть несколько планов достижения этого. Основной — подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств РФ и направление их пострадавшим», — выступил с предложением Смирнов.

Еще одним вариантом замглавы офиса Зеленского назвал принятие каждой страной, где есть замороженные российские средства, специального закона.

Власти Украины рассчитывают получить часть замороженных и конфискованных активов России на восстановление экономики и инфраструктуры после специальной военной операции, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, которые приводит издание Zn.ua, речь может идти о сумме $400–500 млрд.

Сейчас мы можем говорить о сумме, которую Украина может получить, между $400 и $500 млрд, то есть мы говорим о 2–2,5 наших годовых валовых внутренних продукта. Но всё равно этого будет недостаточно, поэтому поиск дополнительных средств постоянно продолжается, — сказал Устенко.

Он пояснил, что в эту сумму входят замороженные в западных странах активы Центробанка России на сумму $300 млрд. По словам экономического советника, ещё $100 млрд Украина может получить из замороженных активов ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.

Устенко отметил, что эти средства будут объединены в фонд и под них будут выпущены долговые обязательства. Кроме того, ожидаются поступления от международных партнёров Украины и международных организаций.

По словам советника Зеленского, по оценкам украинского правительства, потери Украины от боевых действий составили $1 триллион.

Украинский парламент 1 апреля одобрил закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов», позволяющий национализировать имущество россиян. Под его действие также попадают граждане других стран, «тесно связанные с Россией» и поддерживающие специальную операцию.

Активы, которые были заморожены на иностранных счетах россиян после начала спецоперации на Украине, должны быть отправлены в помощь последней. Юристы уже решают, как это лучше сделать. Такое заявление сделал президент Европейского совета Шарль Мишель.

«Я убежден, что крайне важно не только заморозить активы [РФ], но и предотвратить их конфискацию [Россией], сделать их доступными для восстановления страны [Украины]. Вместе с тем, я признаю, что юридический уровень этого вопроса не так прост, но уже я поручил юридической службе Совета подготовить некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение», — отметил он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, решение должно облегчить задачу ЕС и позволить конфискацию активов россиян, находящихся под санкциями Евросоюза. Эти деньги, как считает президент Евросовета, должны стать доступны для украинской власти и восстановления Украины. Ранее стало известно, что и президент США Джо Байден представит инициативу, позволяющую изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Законопроект содержит предложения по созданию новых органов для конфискации имущества российских олигархов.

Российские военные начали спецоперацию на Украине 24 февраля. Цель — демилитаризация и денацификация территории, речь об оккупации не идет. НАТО готовила Украину к нападению на РФ, пишет Nation News. Однако Россия предотвратила нападение первой, дополняет «Национальная служба новостей». Главным приоритетом российской армии стала защита мирного населения Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ и националистов. Несмотря на это, ряд европейских стран, США, Япония, Канада и другие государства ввели против России жесткие санкции, которые коснулись не только экономической, банковской сферы и бизнеса, но и отдельных граждан. Так, у российских предпринимателей заморозили активы на Западе — в том числе чета, офшоры и недвижимость.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы направить их на восстановление Украины после конфликта. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Financial Times.

Дипломат напомнил про изъятые США активы «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, за счет которых будут выплачены компенсации жертвам терроризма, а также сформирована гуманитарная помощь. По его словам, «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами РФ.

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«Я бы высказался за, потому что это очень логично», — сказал Боррель.

Он назвал вопрос о том, как платить за восстановление Украины, одним из ключевых политических вопросов для ЕС, учитывая «невероятную сумму денег», которая нужна.

Вместе с тем Боррель выразил надежду, что дискуссия о «военной компенсации» будет идти из РФ.

Ранее президент США Джо Байден направил в конгресс пакет инициатив, который позволит изымать активы российских предпринимателей и направлять их Украине. По его словам, эти меры направят силы американских правоохранителей на изъятие «собственности, связанной с российской клептократией».

До этого палата представителей США одобрила законопроект, разрешающий направить Украине арестованные активы, связанные с Россией. Средства пойдут на восстановление страны после военной спецоперации РФ, а также на гуманитарную помощь. Кроме того, деньги могут направить на «содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии». В МИД РФ заявили, что не оставят решение Соединенных Штатов без ответа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством инициативу главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о передаче замороженных активов РФ украинской стороне.

"[Это предложение], можно сказать, воровство, которое даже не пытаются скрыть", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Алжир во вторник.

Лавров раскритиковал действия Запада по заморозке денег Центрального банка Афганистана, заявив, что западные страны хотят направить эти средства не на нужды афганского населения.

"Заморозили в Америке деньги, которые принадлежат Афганистану, афганскому центральному банку, и хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана, которые пострадали от последствий двадцатилетнего пребывания стран НАТО, а хотят пустить их на некие другие цели, которые не связаны с восстановлением экономики Афганистана", - добавил он.

По словам министра, Евросоюз, не имея собственной внешней политики, полностью опирается на линию Вашингтона. Он порекомендовал главе европейской дипломатии не забывать, что тот является "главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе".

"Впрочем, может быть, скоро мы увидим, что эта должность главного дипломата Евросоюза будет ликвидирована, потому что Евросоюз уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединенные Штаты", - сказал он.

Предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля передать замороженные валютные резервы России на восстановление Украины подорвет доверие к западным странам. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Это разрушение самой основы международных отношений, и эти решения, если они будут приняты, ударят по самим европейцам, по финансовой системе и подорвут доверие к Европе и в целом к Западу, потому что это полное беззаконие и, скорее, закон джунглей», — сказал дипломат.

В Банке России готовят ряд мер защиты по замороженной из-за санкций части российских международных резервов. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается возможной конфискации замороженной части российских золотовалютных резервов, то мы готовим все необходимые меры правовой защиты на случай любого развития ситуации. Эта большая организационная, юридическая работа", - подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, Россия оказалась в ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене. "И здесь нет готовых рецептов, как реагировать на эту отмену. Но есть предложения, что нужны паритетные решения в отношении имущества недружественных государств и связанных с ними лиц. Этот вопрос за пределами мандата Центрального Банка", - сказала Набиуллина.

Часть международных резервов России, номинированная в долларах, евро и британских фунтах, оказалась замороженной в рамках антироссийских санкций. Ранее министр финансов Антон Силуанов оценивал объем замороженных резервов в 300 млрд долларов - таким образом, недоступной оказалась примерно их половина. Доступная половина международных резервов хранится в золоте и китайских юанях.

Еврокомиссия намерена через две недели представить предложение, согласно которому уклонение от санкций будет признаваться преступлением в Евросоюзе. Как проинформировало в среду европейское издание газеты Politico, этот шаг поможет упростить для государств - членов сообщества конфискацию активов, замороженных в рамках антироссийских санкций.

По сведениям источников издания, инициатива будет выдвинута в соответствии с положением договора, который позволяет странам в координации с Европарламентом "устанавливать минимальные нормы, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций за особо серьезные преступления трансграничного характера". Эта инициатива создаст правовую основу для конфискации замороженных активов, отметили источники.

Как поясняет Politico, изъятие активов является вопросом национального законодательства, которое различается в странах ЕС. Эта мера направлена на гармонизацию этой законодательной разрозненности. Предложение Еврокомиссии, в свою очередь, потребует единогласного одобрения от стран - членов сообщества, а также согласия большинства депутатов Европарламента.