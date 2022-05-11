В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

В ЛНР вслед за ДНР заблокировали доступ к Facebook и Instagram

Газета.Ruиещё 3

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР заявило о блокировке Fecebook и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) на территории региона.

В ЛНР вслед за ДНР заблокировали доступ к Facebook и Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Луганской Народной Республике операторы связи начали блокировку запрещенной информации, которая представляет угрозу для жителей», — говорится на странице ведомства «ВКонтакте».

Так, уже были заблокированы соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram. Отмечается, что ранее в этих социальных сетях было разрешено размещать призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.

Ранее об аналогичном решении заявили в ДНР.

В России также с марта ограничен доступ к социальным сетям Meta (признана экстремистской организацией). Поводом для блокировки послужило сообщение о том, что компания временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих.

В мире,Минкомсвязь РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители