В ЛНР вслед за ДНР заблокировали доступ к Facebook и Instagram

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР заявило о блокировке Fecebook и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) на территории региона.

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«В Луганской Народной Республике операторы связи начали блокировку запрещенной информации, которая представляет угрозу для жителей», — говорится на странице ведомства «ВКонтакте».

Так, уже были заблокированы соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram. Отмечается, что ранее в этих социальных сетях было разрешено размещать призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.

Ранее об аналогичном решении заявили в ДНР.