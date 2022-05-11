В ЛНР вслед за ДНР заблокировали доступ к Facebook и Instagram

Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР заявило о блокировке Fecebook и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) на территории региона.
«В Луганской Народной Республике операторы связи начали блокировку запрещенной информации, которая представляет угрозу для жителей», — говорится на странице ведомства «ВКонтакте».
Так, уже были заблокированы соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram. Отмечается, что ранее в этих социальных сетях было разрешено размещать призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.
Ранее об аналогичном решении заявили в ДНР.
В России также с марта ограничен доступ к социальным сетям Meta (признана экстремистской организацией). Поводом для блокировки послужило сообщение о том, что компания временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих.