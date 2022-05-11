Зеленского высмеяли за внешний вид на встрече с Бербок

Подписчики президента Украины Владимира Зеленского оказались возмущены его неформальным костюмом во время общения с представителями Европы. Как сообщает «Пятый канал», причиной стал внешний вид главы государства на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и вице-премьером Нидерландов Вопке Хукстра.
Так, беседа с европейскими политиками проходила не в торжественной обстановке, однако гости Киева не стали изменять деловому стилю одежды. Зеленский же появился перед ними в футболке.
«Он под Сталина косит. Тот тоже везде ходил в военном мундире и насаждал культ личности». «Скажите спасибо, что он не в латексном костюме в обтягон, а то он может». «Ну президент, ну пофигист! Еще бы в пижаме на встречу пришел! Он вообще в курсе дресс-кода политика, манер и прочего?», - осудили политика комментаторы.
Кроме того, комментаторы возмутились и самому факту очередной формальной встречи с представителями Запада. По их мнению, еще ни один диалог с представителями европейской власти не привел президента Украины к цели — присоединению к Евросоюзу.
При этом очередные попытки выпросить для страны место в ЕС выглядят смехотворно.