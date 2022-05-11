Зеленского высмеяли за внешний вид на встрече с Бербок

«Он под Сталина косит. Тот тоже везде ходил в военном мундире и насаждал культ личности». «Скажите спасибо, что он не в латексном костюме в обтягон, а то он может». «Ну президент, ну пофигист! Еще бы в пижаме на встречу пришел! Он вообще в курсе дресс-кода политика, манер и прочего?», - осудили политика комментаторы.