В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

На Украине арестовали часть имущества родственников Медведчука

ТАССиещё 1

Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество ряда предприятий, которые принадлежат родственникам оппозиционных политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

На Украине арестовали часть имущества родственников Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Государственное бюро расследований продолжает работу по выявлению и аресту незаконно приобретенного имущества народных депутатов Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников", - говорится в сообщении на сайте ГБР. "Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн гривен ($2,64 млн)", - уточнили в бюро.

Видео дня

В частности, арест наложен на три земельных участка, 11 нежилых построек, в том числе в центре Львова, и 126 автомобилей. ГБР будет добиваться передачи этого имущества в Национальное агентство по управлению активами.

Ранее в ГБР сообщали, что в конце апреля его следователи провели обыски у родственников Медведчука и Козака во Львовской области. Родственники политиков, в том числе брат Медведчука, являются фигурантами уголовного дела о незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области, заявили тогда в бюро.

В мае 2021 года прокуратура предъявила обвинения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В октябре 2021 года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014-2015 гг. Обвинения в свой адрес политик отвергает. В отношении депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака также выдвинуты обвинения в госизмене. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука.

В мире,Тарас Козак,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители