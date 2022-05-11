На Украине арестовали часть имущества родственников Медведчука

Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество ряда предприятий, которые принадлежат родственникам оппозиционных политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
"Государственное бюро расследований продолжает работу по выявлению и аресту незаконно приобретенного имущества народных депутатов Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников", - говорится в сообщении на сайте ГБР. "Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн гривен ($2,64 млн)", - уточнили в бюро.
В частности, арест наложен на три земельных участка, 11 нежилых построек, в том числе в центре Львова, и 126 автомобилей. ГБР будет добиваться передачи этого имущества в Национальное агентство по управлению активами.
Ранее в ГБР сообщали, что в конце апреля его следователи провели обыски у родственников Медведчука и Козака во Львовской области. Родственники политиков, в том числе брат Медведчука, являются фигурантами уголовного дела о незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области, заявили тогда в бюро.
В мае 2021 года прокуратура предъявила обвинения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В октябре 2021 года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014-2015 гг. Обвинения в свой адрес политик отвергает. В отношении депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака также выдвинуты обвинения в госизмене. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука.