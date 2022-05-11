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1 час назад

В Праге создадут палаточный городок для беженцев с Украины

ТАСС

Палаточный городок для беженцев с Украины, число которых увеличивается в Чехии, создадут в среду в Праге. Со ссылкой на первого вице-премьера республики, министра внутренних дел Вита Ракушана об этом сообщила газета Mlada fronta DNES.

В Праге создадут палаточный городок для беженцев с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данный момент беженцы находятся в залах и коридорах главного вокзала Праги. Так как здание не предназначено для проживания людей, было принято решение построить палаточный городок. В каком месте города он будет разбит, власти не сообщают.

С 24 февраля чешские власти выдали 337 151 специальную визу беженцам с Украины. Данный документ позволяет получить временное убежище в республике. Половину из общего числа беженцев в стране составляют дети, а четыре пятых взрослых, покинувших Украину, - женщины.

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