В Праге создадут палаточный городок для беженцев с Украины

Палаточный городок для беженцев с Украины, число которых увеличивается в Чехии, создадут в среду в Праге. Со ссылкой на первого вице-премьера республики, министра внутренних дел Вита Ракушана об этом сообщила газета Mlada fronta DNES.

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На данный момент беженцы находятся в залах и коридорах главного вокзала Праги. Так как здание не предназначено для проживания людей, было принято решение построить палаточный городок. В каком месте города он будет разбит, власти не сообщают.