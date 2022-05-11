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1 час назад

Появилось видео беспорядков на заводе Apple в Китае

Александр Кузьмин

В Китае на принадлежащем компании Quanta Computer заводе, выпускающем в том числе технику для Apple, произошли массовые беспорядки. Кадры бунта, вызванного действующими антикоронавирусными мерами, появились в Сети.

О произошедшим инциденте стало известно 6 мая. Как уточняет издание «Газета. ру», в начале апреля из-за вспышки коронавируса на предприятии ужесточились условия труда. Работникам завода запретили покидать его территорию, а также потребовали от них жить рядом со своими рабочими местами. Вопреки введенным ограничениям недовольные ими сотрудники решили массово покинуть предприятие.

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