В Китае на принадлежащем компании Quanta Computer заводе, выпускающем в том числе технику для Apple , произошли массовые беспорядки. Кадры бунта, вызванного действующими антикоронавирусными мерами, появились в Сети.

О произошедшим инциденте стало известно 6 мая. Как уточняет издание «Газета. ру», в начале апреля из-за вспышки коронавируса на предприятии ужесточились условия труда. Работникам завода запретили покидать его территорию, а также потребовали от них жить рядом со своими рабочими местами. Вопреки введенным ограничениям недовольные ими сотрудники решили массово покинуть предприятие.