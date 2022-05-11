Джон Керри: Конфликт на Украине способен повлиять на климат

Чем дольше продлится конфликт в Украине, тем хуже будут последствия для климата. К этому выводу пришел представитель президента США Джон Керри и предупредил, что странам становится все тяжелее бороться за снижение выброса парниковых газов в атмосферу, что ставит под угрозу всю "зеленую повестку".

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Перебои в поставках газа, вызванные украинским кризисом, заставляют страны пересмотреть свою зависимость от ископаемого топлива, заявил американский политик. В борьбе с энергетическим кризисом многие правительства забывают о необходимости сократить выбросы парниковых газов, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов Цельсия.

"Мы отстаем, ситуация не улучшается теми темпами, какими планировалось, выбросы выросли", - сказал Керри.

Вместе с тем он подчеркнул, что все равно США увеличат добычу природного газа, несмотря на свои цели по защите окружающей среды, чтобы помочь своим союзникам заменить российские поставки.

Некоторые страны безразличны к необходимости сокращения выбросов или имеют корыстные интересы в том, чтобы этого не делать, убежден представитель американского президента. Однако он продолжает мыслить "позитивно" и считает, что соглашения, достигнутые на климатической конференции СОР26, все еще могут быть исполнены.