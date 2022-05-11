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1 час назад

Задержан бывший замминистра обороны Нагорного Карабаха

Lenta.ru

Бывший замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) Самвел Карапетян был задержан по делу о стрельбе в Степанакерте. Об этом сообщает портал «Новости — Армения».

Задержан бывший замминистра обороны Нагорного Карабаха
Фото: соцсетисоцсети

Инцидент со стрельбой произошел вечером 10 мая. Была повреждена машина одного из жителей столицы НКР. Прокуратура непризнанной республики сообщила, что возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное с применением оружия» и «Незаконное приобретение, хранение, транспортировка или ношение оружия».

«По подозрению в совершении предполагаемого преступления задержан гражданин Арцаха С.К», — добавили в надзорном ведомстве.

По данным СМИ, задержанным оказался бывший замкомандующего Армией обороны Арцаха, генерал-майор Самвел Карапетян.

В конце марта в Армении был задержан глава МЧС Андраник Пилоян. Он обвиняется в получении крупной взятки.

В мире,Самвел Карапетян,
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