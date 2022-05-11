На Украине рассказали о поручении Зеленского ликвидировать глав двух областей

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику контрразведки страны Александру Покладу разработать план по ликвидации руководителей военных-гражданских администраций в Запорожской и Херсонской областях. Об этом со ссылкой на "источник в офисе президента" Кива сообщил в своем Telegram-канале.

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"Неделю назад была поставлена задача Зеленским, руководителю контрразветки Покладу, разработать операцию по ликвидации глав военно-гражданских администраций и их замов, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонских областях", - написал экс-парламентарий.

С точки зрения Кивы, украинские власти собираются всячески запугивать жителей территорий, которые были освобождены в рамках российской спецоперации на Украине. По его мнению, моделью сохранения власти Зеленского в стране становится "стратегия тотального террора".