В США заявили о зависимости Турции от России

Обозреватель Роберт Эллис в своей статье для журнала National Interest объяснил, почему Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией.

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По мнению автора материала, Анкара не станет жертвовать своими близкими отношениями с Москвой в пользу того, чтобы следовать линии НАТО в осуждении российской спецоперации на Украине, из-за тесных торговых связей. Эллис обратил внимание на то, что Турция зависит от России в торговле, газе, а также при строительстве атомной электростанции «Аккую».

Кроме того, Элиис указал на тот факт, что Турция рассчитывает на рекордный туристический сезон в расчете на приток российских туристов. Так, как уточнил он, авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян полтора миллиона мест.