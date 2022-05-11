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1 час назад

В США заявили о зависимости Турции от России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Турция не может отказаться от сотрудничества с Россией из-за тесных торговых отношений, поставок газа и строительства атомной электростанции «Аккую», написал в статье для журнала National Interest обозреватель Роберт Эллис.

В США заявили о зависимости Турции от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению автора материала, Анкара не станет жертвовать близкими отношениями с Москвой ради следования линии НАТО в осуждении российской спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

«Турция зависит от России в торговле, газе, а также при строительстве атомной электростанции», – обратил внимание Эллис.

Автор материала также отметил, что Турция надеется на рекордный туристический сезон в расчете на приток российских туристов. Так, как уточнил он, авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян 1,5 млн мест.

«Так что маловероятно, что Турция будет раскачивать эту лодку», – заключил публицист.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет присоединяться к антироссийским санкциям, потому что не может позволить гражданам замерзнуть без российского газа.

«Кроме того, сегодня мы с Россией строим нашу АЭС «Аккую». Мы не можем оставить все это в стороне», – сказал Эрдоган.

В мире,Turkish Airlines,АЭС Аккую,НАТО,
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