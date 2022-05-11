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2 часа назад

Украина дискредитировала Румынию перед Европой, пишут СМИ

Свободная прессаиещё 2

Власти Украины провели операцию по дискредитации политики Румынии на украинском, молдавском и европейском направлениях.

Украина дискредитировала Румынию перед Европой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«От источников в спецслужбах Украины российскими силовиками получена конфиденциальная информация, свидетельствующая о проведении внешней разведкой Украины мероприятий, направленных на дискредитацию внешней политики Румынии», - приводит РИА «Новости» слова своего источника в силовых ведомствах РФ.

Операцию под кодовым названием «Овидий» разработали в декабре 2014 года. Ее цель – «проведение адресной дезинформационной кампании по доведению до руководителей государств-членов Евросоюза дискредитирующей информации о внешней политике Румынии на украинском, молдавском и европейском направлениях».

«Конечным результатом спецоперации стала публикация на информационно-аналитическом ресурсе Молдавии "АВА.МD" статей, позволивших, по мнению украинских разведчиков, сформировать негативный имидж Румынии как государства, политика которого идет вразрез с общеевропейскими ценностями», - отметил источник.

К слову, операцию признали успешной.

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