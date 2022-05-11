Власти Ливии заявили о снятии блокады с нефтепортов

Глава переходного правительства Ливии Фатхи Башага объявил во вторник о снятии продолжавшейся в стране почти месяц блокады нефтяных портов и месторождений.

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"Усилия парламента и правительства Ливии по открытию нефтяных месторождений и портов увенчались успехом", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

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По словам Башаги, протестующие в конечном итоге согласились снять осаду со всех нефтяных объектов, которая длилась с середины апреля из-за политических разногласий.

Неделю назад возобновил работу один из основных экспортных портов "нефтяного полумесяца" Ливии Зувейтина. Отгрузка нефти стала возможной после того, как 1 мая Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) временно отменила режим форс-мажора в порту после достижения договоренностей с протестующими. NOC предупредила, что в случае продолжения блокировки работы порта ситуация может обернуться "экологической катастрофой" из-за полного износа инфраструктуры транспортных линий и резервуаров для хранения нефтепродуктов.

Порт Зувейтина прекратил работу под давлением протестующих отгрузку нефти 17 апреля. Тогда группа лиц, выступивших от имени общины нефтяного района Зувейтина, объявила о приостановке экспорта нефти из порта до тех пор, пока премьер-министр Абдель Хамид Дбейба не передаст власть избранному парламентом новому главе правительства Фатхи Башаге. Кроме того, люди добивались "справедливого распределения нефтяных доходов". Они потребовали отставки главы NOC Мустафы Саналлы, обвинив его в "преступной передаче доходов от продажи нефти правительству Дбейбы в нарушение решений парламента".

Вслед за Зувейтиной прекратили работу порт Брега, состояние форс-мажора был объявлено на крупнейших месторождениях страны Эш-Шарара и Эль-Филь после остановки добычи там нефти под давлением протестующих. Объявление форс-мажора подразумевает возникновение обстоятельств непреодолимой силы, ведущих к приостановке работ на объекте, а госучреждения при этом по закону не несут юридическую ответственность из-за невыполнения нефтяных контрактов.