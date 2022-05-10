В ВОЗ заявили о росте числа заражений COVID в 50 странах

Всемирная организация здравоохранения заявила о росте числа заражений коронавирусом в 50 странах мира. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, причина этого кроется в распространении подвидов омикрон-штамма. Между тем, он отметил, что в сравнении с предыдущими волнами пандемии, количество заражений относительно невысоко, за счет вакцинации населения.