Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поможет Минску с производством ракеты образца «Искандера». Об этом сообщается на его официальном сайте.
По словам Лукашенко, после встречи на Дальнем Востоке президент РФ Владимир Путин поручил российским властям оказать Белоруссии поддержку.
«Мы договорились однозначно: Путин, [глава Роскосмоса Дмитрий] Рогозин, Лукашенко, кто там еще были - люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки», - заявил он.
Лукашенко отметил, что получил «полную поддержку», когда рассказал Путину о разработках белорусского ракетного комплекса.
«При мне президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали «Искандер». Это молодые ребята», - заключил Лукашенко.
Ранее Лукашенко рассказал, что в Белоруссии разрабатывают собственные роботизированные средства огневого поражения, ударные беспилотники и противотанковые управляемые ракеты.