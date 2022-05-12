Саакашвили доставили из тюрьмы в частную клинику

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии в четверг перевела экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в столичную клинику "Вивамед" для медицинского обследования. Об этом сообщил телеканал "Мтавари архи".

Фото: ТАСС ТАСС

По данным ТВ, машина скорой помощи, в которой находился Саакашвили, на рассвете покинула тюрьму города Рустави в сопровождении усиленного конвоя. Меры безопасности усилены и в самой клинике, в которой дежурят наряды полиции и службы конвоя. Бывший президент будет проходить обследование, а затем лечение на пятом этаже здания. Сколько времени пробудет бывший грузинский лидер в клинике и какие обследования он будет проходить, пока не уточняется.

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Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе во вторник заявил о согласии перевести Саакашвили из тюрьмы в клинику "Вивамед".

Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре прошлого года, был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он сразу объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента сначала перевели в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а потом в госпиталь города Гори. В декабре прошлого года его доставили обратно в тюрьму в Рустави.

Бывший президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания. Адвокаты и сторонники Саакашвили требуют от властей вывезти его за границу на лечение. 27 апреля консилиум врачей при омбудсмене Грузии опубликовал доклад, в котором утверждается, что у Саакашвили белковое голодание.

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