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38 минут назад

СМИ: Саакашвили доставили из тюрьмы в частную клинику для обследования

ТАССиещё 3

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии в четверг перевела экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в столичную клинику "Вивамед" для медицинского обследования. Об этом сообщил телеканал "Мтавари архи".

Саакашвили доставили из тюрьмы в частную клинику
Фото: ТАССТАСС

По данным ТВ, машина скорой помощи, в которой находился Саакашвили, на рассвете покинула тюрьму города Рустави в сопровождении усиленного конвоя. Меры безопасности усилены и в самой клинике, в которой дежурят наряды полиции и службы конвоя. Бывший президент будет проходить обследование, а затем лечение на пятом этаже здания. Сколько времени пробудет бывший грузинский лидер в клинике и какие обследования он будет проходить, пока не уточняется.

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Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе во вторник заявил о согласии перевести Саакашвили из тюрьмы в клинику "Вивамед".

Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре прошлого года, был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он сразу объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента сначала перевели в тюремную больницу на окраине Тбилиси, а потом в госпиталь города Гори. В декабре прошлого года его доставили обратно в тюрьму в Рустави.

Бывший президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания. Адвокаты и сторонники Саакашвили требуют от властей вывезти его за границу на лечение. 27 апреля консилиум врачей при омбудсмене Грузии опубликовал доклад, в котором утверждается, что у Саакашвили белковое голодание.

Уголовные дела

Саакашвили, который до ареста проживал на Украине и имеет украинское гражданство, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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