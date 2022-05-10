Стало известно о необъявленном визите главы МИД ФРГ на Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 мая посетила Киев и Бучу. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

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Министр стала первым членом федерального правительства Германии, прибывшим в Киев после начала украинского кризиса. Ее визит не анонсировали заранее.

Сначала Бербок ознакомилась с ситуацией в Буче, затем прибыла в Киев. Позже она планирует встретиться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Süddeutsche Zeitung отмечает, что визиту предшествовали недели разногласий между правительствами Берлина и Киева.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал посетить Украину в апреле, но президент страны Владимир Зеленский отказался его принять. СМИ называли причиной отказа тесные отношения Штайнмайера с Россией.

Штайнмайер, который раньше был министром иностранных дел Германии, выступал за сближение Запада с Россией и был одним из главных сторонников проекта газопровода «Северный поток - 2». Также его называют другом Сергея Лаврова, министра иностранных дел России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поедет в Киев из-за ситуации со Штайнмайером. Он отмечал, что Украина «должна сделать следующий ход» и «внести свой вклад в дискуссии с федеральным президентом».