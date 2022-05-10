Полиция Молдавии выписала более сотни штрафов за ношение георгиевской ленты 9 мая

Сотрудники полиции Молдавии выписали 103 штрафа за ношение георгиевской ленты в ходе прошедшего накануне многотысячного Марша Победы в Кишиневе. Как сообщил во вторник в эфире телеканала ТВ-8 начальник Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцяну, среди нарушителей есть и депутаты.

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"Мы констатировали 103 нарушения. Среди тех, кто фигурирует в протоколах, десять человек входят в категорию лиц, занимающих ответственные должности. В ближайшие дни все они получат штрафы", - сказал он, уточнив, что среди нарушителей есть депутаты, в том числе Народного собрания Гагаузской автономии, которое отменило введенный Кишиневом запрет.

По словам Чернэуцану, информацию о депутатах полиция передала в Генпрокуратуру, которая определит процедуру в отношении их.

Марш Победы в Кишиневе получился самым масштабным за последние годы. По данным организаторов, в нем приняло участие свыше 30 тыс. человек. Бывший президент Молдавии Игорь Додон, который возглавил марш вместе с другим экс-главой государства Владимиром Ворониным, заявил, что высокую активность людей спровоцировали, в том числе запреты властей. Он вышел на марш с георгиевской ленточкой в петлице и пообещал юридическую помощь всем, кого оштрафуют за ее ношение. Штрафы, подчеркнул он, будут оспаривать в национальных судах, а затем в Европейском суде по правам человека.