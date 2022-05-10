В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Полиция Молдавии выписала более сотни штрафов за ношение георгиевской ленты 9 мая

ТАСС

Сотрудники полиции Молдавии выписали 103 штрафа за ношение георгиевской ленты в ходе прошедшего накануне многотысячного Марша Победы в Кишиневе. Как сообщил во вторник в эфире телеканала ТВ-8 начальник Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцяну, среди нарушителей есть и депутаты.

Полиция Молдавии выписала более сотни штрафов за ношение георгиевской ленты 9 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы констатировали 103 нарушения. Среди тех, кто фигурирует в протоколах, десять человек входят в категорию лиц, занимающих ответственные должности. В ближайшие дни все они получат штрафы", - сказал он, уточнив, что среди нарушителей есть депутаты, в том числе Народного собрания Гагаузской автономии, которое отменило введенный Кишиневом запрет.

По словам Чернэуцану, информацию о депутатах полиция передала в Генпрокуратуру, которая определит процедуру в отношении их.

Марш Победы в Кишиневе получился самым масштабным за последние годы. По данным организаторов, в нем приняло участие свыше 30 тыс. человек. Бывший президент Молдавии Игорь Додон, который возглавил марш вместе с другим экс-главой государства Владимиром Ворониным, заявил, что высокую активность людей спровоцировали, в том числе запреты властей. Он вышел на марш с георгиевской ленточкой в петлице и пообещал юридическую помощь всем, кого оштрафуют за ее ношение. Штрафы, подчеркнул он, будут оспаривать в национальных судах, а затем в Европейском суде по правам человека.

Додон назвал ошибкой введенный в апреле этого года запрет на демонстрацию георгиевской ленты, который приняли депутаты правящей проевропейской Партии действия и солидарности. За его нарушение предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 250 до 500 долларов) для физических лиц. Запрет жестко осудил ряд политиков в Молдавии и Приднестровье. Власти Гагаузской автономии отменили его на своей территории специальным решением местного парламента.

В мире,Владимир Воронин,Игорь Додон,ЕСПЧ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители