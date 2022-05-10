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21 минуту назад

Умер актер из «Большого Лебовски»

Илья Родин

В Соединенных штатах в возрасте 75 лет скончался актер Джек Келер, снимавшийся в фильмах «Большой Лебовски», «На гребне волны», «Человек в высоком замке», «Водный мир». Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Умер актер из «Большого Лебовски»
Фото: скриншотскриншот

По данным издания, Келер скончался в субботу, 7 мая, в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали вызванные лейкемией осложнения.

Известный актер появился на свет в 1946 году в Филадельфии. Закончил актерскую студию в 1983 году. В основном снимался в сериалах, но отметился и в крупных, значимых картинах.

Умер актер Сергей Карякин

В частности, в 1991 году вместе с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи снялся в фильме «На гребне волны». В картине «Большой Лебовски» он сыграл роль домовладельца Чувака.

У Келера остались жена, сын, невестка и внук.

В мире,Джек Келер,Патрик Суэйзи,Киану Ривз,Сергей Карякин,
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