Умер актер из «Большого Лебовски»

В Соединенных штатах в возрасте 75 лет скончался актер Джек Келер, снимавшийся в фильмах «Большой Лебовски», «На гребне волны», «Человек в высоком замке», «Водный мир». Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

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По данным издания, Келер скончался в субботу, 7 мая, в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали вызванные лейкемией осложнения.

Известный актер появился на свет в 1946 году в Филадельфии. Закончил актерскую студию в 1983 году. В основном снимался в сериалах, но отметился и в крупных, значимых картинах.

В частности, в 1991 году вместе с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи снялся в фильме «На гребне волны». В картине «Большой Лебовски» он сыграл роль домовладельца Чувака.