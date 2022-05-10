В семье Ника Кейва произошла трагедия

Рок-музыкант Ник Кейв официально подтвердил смерть своего сына Джетро Лэзенби. Об этом сообщает BBC.
«С большой грустью я могу подтвердить, что мой сын Джетро скончался», - говорится в заявлении Кейва для прессы.
Лидер группы Nick Cave and the Bad Seeds подчеркнул, что его семья была бы благодарна за соблюдение неприкосновенности их частной жизни в такой сложный период.
Лэзенби, работавший моделью, а также снявшийся в нескольких фильмах, умер спустя всего несколько дней после выхода из тюрьмы под залог. Он признал вину за нападение на свою мать Бо Лэзенби в ее собственном доме в австралийском Мельбурне.
Еще один сын Кейва Артур умер в 205 году после падения со скалы в районе города Брайтон. Ему было 15 лет.
Ранее стало известно, что был найден спящим в лодке четырехлетний сын актрисы и певицы Наи Риверы, снявшейся в сериале «Хор». Он заявил, что мама прыгнула в воду и пропала. Была организована спасательная операция, в итоге водолазы обнаружили ее тело. В полиции отметили, что причиной гибели могла стать трагическая случайность.