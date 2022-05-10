В семье Ника Кейва произошла трагедия

Рок-музыкант Ник Кейв официально подтвердил смерть своего сына Джетро Лэзенби. Об этом сообщает BBC.

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«С большой грустью я могу подтвердить, что мой сын Джетро скончался», - говорится в заявлении Кейва для прессы.

Лидер группы Nick Cave and the Bad Seeds подчеркнул, что его семья была бы благодарна за соблюдение неприкосновенности их частной жизни в такой сложный период.

Лэзенби, работавший моделью, а также снявшийся в нескольких фильмах, умер спустя всего несколько дней после выхода из тюрьмы под залог. Он признал вину за нападение на свою мать Бо Лэзенби в ее собственном доме в австралийском Мельбурне.

Еще один сын Кейва Артур умер в 205 году после падения со скалы в районе города Брайтон. Ему было 15 лет.