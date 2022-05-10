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12 минут назад

Пентагон купит для Киева ракеты с лазерным наведением и дроны

Мария Иванова

Пентагон расширит поставки оружия и военной техники на Украину и закупит для страны беспилотники-разведчики, ракеты с лазерным наведением и бинокли на сумму в 136 миллионов долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Пентагон купит для Киева ракеты с лазерным наведением и дроны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным WP, администрация президента США Джо Байдена уже обратилась к американским оборонным компаниям, чтобы дополнить вооружение и другую технику, которые сейчас поставляются из запасов США.

Оружие и техника, которые будут закуплены у американских компаний, представляют собой отдельную категорию военной помощи. Этот раунд помощи включает в себя высокоточные ракеты с лазерным наведением, которые можно запускать с вертолетов, на 22,6 миллиона долларов, боевые беспилотники Switchblade на 17,8 миллиона долларов и портативные дроны Puma на 19,7 миллиона долларов.

Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

США уже направляли Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, в марте президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Также Байден одобрил пакет государственных расходов в 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.

США отправляли Украине артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. 21 апреля Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на 800 миллионов долларов. Сообщалось, что США планируют поставить Киеву тяжелое вооружение, гаубицы, тактические дроны и боеприпасы.

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