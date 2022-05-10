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18 минут назад

ЕС обсудит выпуск совместного долга для Украины

Мария Иванова

Евроcоюз рассматривает возможность выпуска совместного долга для финансирования долгосрочного восстановления Украины, на которое могут уйти сотни миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, знакомого с планом.

ЕС заплатит высокую цену за помощь Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Еврокомиссия также рассматривает возможность использования кредитов из бюджета ЕС, гарантированных государствами-членами, для срочного предоставления Украине средств на выплату зарплат и пособий.

В МИД отреагировали на предложение Борреля отдать Украине резервы России

На эти цели в ЕС могут выделить от девяти до 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев. США могут предоставить до 5 миллиардов долларов.

По словам собеседника Bloomberg, ЕК представит свой план помощи Украине 18 мая. Блок хочет создать со странами G7 совместную платформу для помощи Украине, при этом ЕС будет играть в ней ведущую роль.

Предложение поступило почти через два года после того, как ЕС достиг знакового соглашения о финансировании пакета мер по борьбе с пандемией за счет совместно обеспеченного долга. Тогда блок решил распределить средства как в виде кредитов, так и в виде грантов.

По оценкам украинских властей, стране требуется от пяти до семи миллиардов долларов в месяц, чтобы заполнить дефицит бюджета, вызванный боевыми действиями.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и их передачу Украине.

Резервы России были заморожены США и ЕС после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно 300 миллиардах долларов - половине золотовалютных резервов страны.

Боррель отмечал, что США взяли под свой контроль миллиардные активы, принадлежащие центральному банку Афганистана, - для компенсаций американцам-жертвам терроризма и для гуманитарной помощи жителям Афганистана. По словам Борреля, логично было бы рассмотреть аналогичные действия с резервами России.

В мире,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,Правительство РФ,ЕС,
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