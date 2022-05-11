Экс-помощник Генсека ООН счел санкции против РФ провальными

Санкционное давление стран Запада на Россию не приводит к разрешению конфликта и не имеет желаемого эффекта. Таким мнением поделился бывший помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек. В своем интервью «Известиям» он указал на то, что глобальное большинство не поддержало антироссийские санкции, несмотря на призывы Запада.

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«Санкции и противодействие военным действиям - разные вещи. <...> Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились. Бразилия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Южная Африка и другие менее крупные страны, в том числе на Ближнем Востоке, отказываются поддерживать требования Запада о рестрикциях», - отметил фон Шпонек.

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Он назвал инициаторов методов санкционной борьбы с Россией. Фон Шпонек отметил необходимость скорейшего начала диалога сторон для предотвращения «серьезных последствий для благосостояния людей».

«Санкционное давление на Россию исходит не от ООН, а от правительств Вашингтона, Канады и ЕС. Вместо санкционного пинг-понга между двумя сторонами, который в настоящее время разыгрывается до абсурда, несмотря на риск серьезных последствий для благосостояния людей, следует как можно скорее начать переговоры за круглым столом», - призвал бывший помощник Генсека ООН.

Он напомнил, что «1990-ые годы стали десятилетием санкций» и то, что седьмой Генсек ООН Кофи Аннан сделал вывод, что «грубый инструмент» санкций ООН не привел к разрешению конфликта.

«Снова и снова жертвами становились не те люди, против которых эти меры были направлены. Будь то в Афганистане, Ираке, Сирии, Иране, Ливии, Судане, Венесуэле или КНДР. Постоянные члены Совета Безопасности ООН никогда не могли применить политические и экономические санкции, обеспечив при этом защиту граждан», - подытожил экс-помощник Генсека ООН фон Шпонек.