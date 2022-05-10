Япония ввела новые санкции против России . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна решила ввести дополнительные санкции против России. Япония замораживает активы 140 физлиц и расширит список банков, в отношении которых будут действовать санкции. Также страна запретит поставки в России квантовых компьютеров. Кроме того, Токио расширит экспортные ограничения на российские оборонные компании.