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20 минут назад

Япония ввела новые санкции против России

Lenta.ru

Япония ввела новые санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Япония ввела новые санкции против России
Фото: ReutersReuters

В японский санкционный список вошли премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководство ДНР и ЛНР. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов. Также под санкции попали 70 российских компаний, включая «Алмаз-Антей» и корпорацию «Тактическое Ракетное Вооружение».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна решила ввести дополнительные санкции против России. Япония замораживает активы 140 физлиц и расширит список банков, в отношении которых будут действовать санкции. Также страна запретит поставки в России квантовых компьютеров. Кроме того, Токио расширит экспортные ограничения на российские оборонные компании.

В мире,Михаил Мишустин,Рашид Нургалиев,Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",Алмаз-Антей,Совет безопасности РФ,
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