Талибы нанесли удары по силам повстанцев в Панджшере

Боевики "Талибана" нанесли удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) в Панджшере, сообщает телеканал TOLO News.
Представитель губернатора Панджшера Абу Бакар Сиддики заявил, что уничтожены по меньшей мере 10 членов ФНС, пять военнослужащих Исламского Эмирата были убиты, еще двое ранены.
"Ситуация в Панджшере остается под контролем, там сейчас размещены пять тысяч наших бойцов", - сказал он.
Фронт сопротивления в свою очередь подтвердил, что шесть его бойцов были убиты в Панджшере, но заявил, что по-прежнему контролирует районы, захваченные во время недавних боев.
Ранее лидер ФНС Ахмад Масуд обвинил "Талибан" в геноциде населения в провинции Панджшер, которую ранее контролировали повстанцы. По словам Масуда, новые хозяева Афганистана проводят этнические чистки и совершают "преступления против человечества".