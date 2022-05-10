Талибы нанесли удары по силам повстанцев в Панджшере

Боевики "Талибана" нанесли удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) в Панджшере, сообщает телеканал TOLO News.

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Представитель губернатора Панджшера Абу Бакар Сиддики заявил, что уничтожены по меньшей мере 10 членов ФНС, пять военнослужащих Исламского Эмирата были убиты, еще двое ранены.

"Ситуация в Панджшере остается под контролем, там сейчас размещены пять тысяч наших бойцов", - сказал он.

Фронт сопротивления в свою очередь подтвердил, что шесть его бойцов были убиты в Панджшере, но заявил, что по-прежнему контролирует районы, захваченные во время недавних боев.