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3 часа назад

Байден еще на один год продлил режим санкций против Сирии

Газета.Ruиещё 5

Американский президент Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уведомление Белого дома.

Байден еще на один год продлил режим санкций против Сирии
Фото: ReutersReuters

Санкции вводились Вашингтоном против Дамаска с 2004 по 2012 год. Рестрикции предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных американских товаров и услуг в Сирийскую арабскую республику (САР).

США указали, что "действия сирийского режима представляют угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США".

Ранее сообщалось, что Брюссель не пригласил представителей России на ежегодную международную донорскую конференцию "В поддержку будущего Сирии и региона". Также отмечается, что от сопредседательства в форуме отказалось руководство ООН, ограничившись простым присутствием на экспертном уровне.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин не получил приглашение на второй международный онлайн-саммит по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, который пройдет 12 мая на высшем уровне.

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