Байден еще на один год продлил режим санкций против Сирии

Американский президент Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уведомление Белого дома.

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Санкции вводились Вашингтоном против Дамаска с 2004 по 2012 год. Рестрикции предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных американских товаров и услуг в Сирийскую арабскую республику (САР).

США указали, что "действия сирийского режима представляют угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США".

Ранее сообщалось, что Брюссель не пригласил представителей России на ежегодную международную донорскую конференцию "В поддержку будущего Сирии и региона". Также отмечается, что от сопредседательства в форуме отказалось руководство ООН, ограничившись простым присутствием на экспертном уровне.