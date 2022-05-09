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1 час назад

Названы уступки Евросоюза при согласовании шестого пакета санкций

Елена Прошина

Чтобы согласовать шестой пакет санкций против России, Еврокомиссии придется пойти на ряд уступок. Как сообщает «МК», Венгрии, Словакии и Чехии могут дать дополнительное время для отказа от российской нефти. Им пообещают выделить субсидии на перестройку инфраструктуры.

Названы уступки Евросоюза при согласовании шестого пакета санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также Евросоюз собирается отказаться от запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами. Против этого, в частности, выступали Греция, Кипр и Мальта. Однако европейским финансовым компаниям все равно запретят финансировать и страховать перевозки российских энергоносителей.

Кроме того, в Евросоюзе пока не приняли решения касательно запрета на сделки с недвижимостью для россиян, не имеющих гражданства стран Европейского экономического пространства или вида на жительство. Против этого запрета выступает Кипр.

Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в шестой пакет санкций против России войдет полный отказ от поставок нефти. Меры должны были согласовать до 9 мая.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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