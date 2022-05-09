Названы уступки Евросоюза при согласовании шестого пакета санкций

Чтобы согласовать шестой пакет санкций против России, Еврокомиссии придется пойти на ряд уступок. Как сообщает «МК», Венгрии, Словакии и Чехии могут дать дополнительное время для отказа от российской нефти. Им пообещают выделить субсидии на перестройку инфраструктуры.

Также Евросоюз собирается отказаться от запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами. Против этого, в частности, выступали Греция, Кипр и Мальта. Однако европейским финансовым компаниям все равно запретят финансировать и страховать перевозки российских энергоносителей.

Кроме того, в Евросоюзе пока не приняли решения касательно запрета на сделки с недвижимостью для россиян, не имеющих гражданства стран Европейского экономического пространства или вида на жительство. Против этого запрета выступает Кипр.