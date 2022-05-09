Франсуа Фийон получил срок

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон приговорен к году тюремного заключения по делу о фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы Фийон. Решение по этому вопросу вынес Апелляционный суд Парижа. Об этом пишет РИА «Новости».
Парижский суд также признал бывшего премьера виновным в соучастии и сокрытии нецелевого использования корпоративных активов. Его супруга была приговорена к условному сроку.
Отмечается, что в июне 2020 года Фийону был вынесен значительно более строгий приговор: пять лет тюрьмы и штраф в 375 тыс. евро. Пенелопа Фийон была приговорена к трем годам тюремного заключения условно и аналогичному штрафу.
Адвокат бывшего высокопоставленного чиновника подал апелляцию в соответствующие инстанции.
Агентство напомнило, что скандал вокруг Фийона и его окружения разразился во время предвыборной кампании 2017 года. Издание Canard enchaine рассказало, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату в качестве его помощника, но на работу не являлась.