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5 минут назад

Глава МИД Польши выразил сожаление в связи с нападением на посла РФ в Варшаве

ТАСС

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау выразил сожаление в связи с нападением на посла РФ в Варшаве, заявив, что это не должно было произойти. Об этом находящийся в Иране с официальным визитом министр сказал в понедельник журналистам.

Глава МИД Польши отреагировал на инцидент с послом РФ в Варшаве
Фото: ReutersReuters

"Произошедшее сегодня во время возложения венков у могил погибших советских солдат с послом РФ представляет собой инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, безусловно, достойный сожаления. Дипломаты пользуются особой защитой независимо от политики, которую проводят правительства, которые они представляют", - цитирует Рау Польское агентство печати.

В МИД России прокомментировали нападение на посла в Польше

В мире,Збигнев Рау,МИД России,ОБСЕ,
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