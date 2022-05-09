Глава МИД Польши отреагировал на инцидент с послом РФ в Варшаве

Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау выразил сожаление в связи с нападением на посла РФ в Варшаве, заявив, что это не должно было произойти. Об этом находящийся в Иране с официальным визитом министр сказал в понедельник журналистам.