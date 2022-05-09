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28 минут назад

Макрон не оставил шансов Украине на быстрое вступление в Евросоюз

Мария Иванова

Макрон: вступление Украины в ЕС займет десятилетия

Макрон не оставил шансов Украине на быстрое вступление в Евросоюз
Фото: ReutersReuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС займет «годы или даже десятилетия». Об этом сообщает Ouest-France.

Такое заявление Макрон сделал выступая в Страсбурге в честь Дня Европы.

Он подчеркнул, что Украина «благодаря своей борьбе и мужеству уже является ключевым членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза».

«Мы все знаем, что процесс вступления [в ЕС] займет годы или даже десятилетия. Давайте проясним, Европейский союз не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе», - сказал Макрон, заявив о желании «запустить историческую рефлексию об организации континента».

Макрон подчеркнул, что хочет создать «европейское политическое сообщество», которое стало бы более широким институтом, чем ЕС.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.

Макрон отмечал, что невозможно принять в ЕС страну, на территории которой ведутся боевые действия.

«Но можем ли мы закрыть дверь и сказать: «Никогда»? Это было бы несправедливо. Можем ли мы забыть о точках баланса в этом регионе? Давайте будем осторожны», - призвал он.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,ЕС,
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