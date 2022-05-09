Макрон не оставил шансов Украине на быстрое вступление в Евросоюз

Макрон: вступление Украины в ЕС займет десятилетия

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС займет «годы или даже десятилетия». Об этом сообщает Ouest-France.

Такое заявление Макрон сделал выступая в Страсбурге в честь Дня Европы.

Он подчеркнул, что Украина «благодаря своей борьбе и мужеству уже является ключевым членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза».

«Мы все знаем, что процесс вступления [в ЕС] займет годы или даже десятилетия. Давайте проясним, Европейский союз не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе», - сказал Макрон, заявив о желании «запустить историческую рефлексию об организации континента».

Макрон подчеркнул, что хочет создать «европейское политическое сообщество», которое стало бы более широким институтом, чем ЕС.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.

Макрон отмечал, что невозможно принять в ЕС страну, на территории которой ведутся боевые действия.