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35 минут назад

Шольц призвал сделать переговоры между Россией и Украиной «конкретнее»

Lenta.ruиещё 8

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц призвал к более конкретным переговорам между РФ и Украиной
Фото: ReutersReuters

По его словам, требование ФРГ заключается в том, чтобы сделать переговоры между двумя странами «конкретнее». Шольц отметил, что необходимо очень быстро достигнуть соглашения между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что украинский кризис длится уже несколько недель. Сейчас важно, чтобы не было нового роста эскалации, добавил канцлер. Помимо этого, он заявил, что надо добавиться вывода российских войск с Украины.

"Россия не оставляет выбора": Шольц о поставках оружия Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал цели Парижа и Берлина в ходе конфликта на Украине. Макрон заявил, что Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры России и Украины ради достижения мира.

«Мы хотим помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама определит», — сказал он во время совместной пресс-конференции с Шольцем в Берлине.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,
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