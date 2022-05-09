Шольц призвал к более конкретным переговорам между РФ и Украиной

По его словам, требование ФРГ заключается в том, чтобы сделать переговоры между двумя странами «конкретнее». Шольц отметил, что необходимо очень быстро достигнуть соглашения между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что украинский кризис длится уже несколько недель. Сейчас важно, чтобы не было нового роста эскалации, добавил канцлер. Помимо этого, он заявил, что надо добавиться вывода российских войск с Украины.