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48 минут назад

Отчим Софьи Сапеги отреагировал на сообщение о свадьбе Протасевича

Илья Родин

Отчим российской активистки Софьи Сапеги Сергей Дудич спокойно отреагировал на сообщение о свадьбе бывшего жениха девушки журналиста Романа Протасевича на новой возлюбленной. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отчим Софьи Сапеги отреагировал на сообщение о свадьбе Протасевича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никакого отношения мы к нему не имеем, флаг ему в руки. Пусть женится, разводится, что ещё хочет, делает. Я не знаю такого человека», - сказал Сергей Дудич.

Отмечается, что экс-главный редактор Telegram-канала NEXTA Протасевич выложил сегодня в социальных сетях фотографию, на которой целуется с молодой женой.

6 мая 2022 года белорусский сад дал Софье Сапеге шесть лет за «разжигание социальной вражды», «угрозы силовикам» и еще пять других преступлений. Отбывать свой срок журналистка будет в колонии общего режима, пишет «Комсомольская правда».

В мире,Роман Протасевич,
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