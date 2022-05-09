Отчим Софьи Сапеги отреагировал на сообщение о свадьбе Протасевича

Отчим российской активистки Софьи Сапеги Сергей Дудич спокойно отреагировал на сообщение о свадьбе бывшего жениха девушки журналиста Романа Протасевича на новой возлюбленной. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Никакого отношения мы к нему не имеем, флаг ему в руки. Пусть женится, разводится, что ещё хочет, делает. Я не знаю такого человека», - сказал Сергей Дудич.
Отмечается, что экс-главный редактор Telegram-канала NEXTA Протасевич выложил сегодня в социальных сетях фотографию, на которой целуется с молодой женой.
6 мая 2022 года белорусский сад дал Софье Сапеге шесть лет за «разжигание социальной вражды», «угрозы силовикам» и еще пять других преступлений. Отбывать свой срок журналистка будет в колонии общего режима, пишет «Комсомольская правда».