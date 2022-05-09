Лукашенко пригрозил «обломать рога» Польше

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит в случае военной агрессии Польши. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ранее Польша анонсировала учения, которые будет проходить с 1 мая и до конца месяца, у границ с Украиной и Германией.

В Белоруссии это назвали угрозой, в Польше возразили, что учения проходят в соответствии с программой.

«Пусть попробуют [напасть - прим.ред.]. Мы тут рога обламывали не таким. Поэтому если они хотят попробовать, пожалуйста», - так прокомментировал это Лукашенко.

По его словам, Белоруссию настораживает, что в Польшу и Литву «подтянули под 40 тысяч» военных.

«Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил: мы ничего не должны прозевать. 1941 года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что за Белоруссией находится Россия, ядерная держава, и у стран есть «соответствующий договор».