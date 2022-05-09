Киркорову, Винокуру, Петросяну и Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в социальных сетях, что артисту Владимиру Винокуру, певцу Филиппу Киркорову, комику Евгению Петросяну и тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой запрещен въезд в Латвию. Об этом пишет ТАСС.

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«Въезд в Латвию запрещен им на неопределенный срок. Решение принято на основании иммиграционного закона», - сообщил Эдгарс Ринкевичс.

Причиной объявления отечественных звезд персонами нон-грата в прибалтийской республике является их деятельная поддержка спецоперации на Украине, отмечает ТАСС.