Глава МИД ФРГ прокомментировала, когда Украина сможет вступить в ЕС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не знает, сможет ли Украина присоединиться к Европейскому союзу в обозримом будущем. Об этом она заявила в понедельник во Франкфурте-на-Одере.

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"Украина является частью европейского дома, - цитирует ее агентство DPA. - Мы не знаем, когда этот шаг может быть сделан и как он может быть сделан, поскольку Украина сейчас находится в условиях ужасной войны". "Мы не должны давать пустых обещаний", - сказала Бербок.

8 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС. 18 апреля Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету.

Рекомендация ЕК Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество - это первый шаг на пути вступления. Далее страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий или "переговорных глав", которые она должна выполнить.