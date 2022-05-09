В Праге лишили почетного гражданства города советского маршала Ивана Конева

Пражские муниципальные власти лишили в понедельник маршала Советского Союза Ивана Конева статуса почетного гражданина чешской столицы, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

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С инициативой лишить военачальника почетного гражданства выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. В качестве причины этого шага, согласно агентству, приводится деятельность маршала после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к событиям 1956 года в Венгрии.

Решение столичного магистрата может пересмотреть Городской совет Праги, являющийся высшим органом муниципального самоуправления. Между тем оно вряд ли будет оспорено, так как некоторые его члены уже его поддержали.

В апреле 2020 года в Праге, несмотря на протесты общественности, перенесли с площади Интербригады в депозитарий памятник маршалу Коневу. В городе обсуждается возможность переименования улицы, носящей имя полководца. С такой инициативой выступили комиссия мэрии и муниципалитет района Прага-3, на административной территории которого она расположена.