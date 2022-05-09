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7 минут назад

Глава Херсонской области рассказал о дальнейшей судьбе региона

Илья Родин

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью ТАСС, что регион не войдет в состав Крыма, планов по объединению нет. Он также рассказал об особенностях формирующейся системы власти.

Глава Херсонской области рассказал о дальнейшей судьбе региона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что мы сейчас делаем, — это креативная система структуры органов власти. Но это временно, потому что это требует времени, а вакуума власти быть не должно. В дальнейшем, конечно же, она трансформируется в российскую систему построения властных органов сверху донизу и будет такой же, как и в других федеральных образованиях», - отметил Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что планов «изменения административно-территориального устройства [области] нет».

«Может быть, — это мое предположение — будет создан какой-то федеральный округ, в который войдет Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью», - сказал политик.

Владимир Сальдо сообщил, что в регионе тщательно следят за состоянием памятников.

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«Все памятники в хорошем состоянии. Где нужно, были проведены подготовительные работы: покрашены, побелены, где-то обновлена символика. Осквернений нет — таких случаев не наблюдается», - уточнил глава региона.

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