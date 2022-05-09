Глава Херсонской области рассказал о дальнейшей судьбе региона

«То, что мы сейчас делаем, — это креативная система структуры органов власти. Но это временно, потому что это требует времени, а вакуума власти быть не должно. В дальнейшем, конечно же, она трансформируется в российскую систему построения властных органов сверху донизу и будет такой же, как и в других федеральных образованиях», - отметил Владимир Сальдо.