Исчезновение Майи Санду в День Победы объяснили

Президент Молдавии Майя Санду не участвует в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, так как у нее проблемы со здоровьем. Об этом пишет Телеграм-канал «Sputnik Молдова» со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.