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8 минут назад

Исчезновение Майи Санду в День Победы объяснили

Илья Родин

Президент Молдавии Майя Санду не участвует в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, так как у нее проблемы со здоровьем. Об этом пишет Телеграм-канал «Sputnik Молдова» со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

Исчезновение Майи Санду в День Победы объяснили
Фото: ТАССТАСС

«Аннулируется также встреча и пресс-конференция с генсеком ООН Антониу Гуттерешем. Пресс-конференция пройдет в правительстве совместно с премьером Натальей Гаврилицей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время праздничной церемонии у Мемориала «Вечность» цветы к Вечному огню возложили премьер Наталья Гаврилица и спикер парламента Игорь Гросу.

Игорь Гросу рассказал журналистам, что у Майи Санду сегодня «другая повестка», сообщает газета «Аргументы и Факты».

В мире,Игорь Гросу,Наталья Гаврилица,ООН,
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