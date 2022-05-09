Исчезновение Майи Санду в День Победы объяснили

Президент Молдавии Майя Санду не участвует в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, так как у нее проблемы со здоровьем. Об этом пишет Телеграм-канал «Sputnik Молдова» со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.
«Аннулируется также встреча и пресс-конференция с генсеком ООН Антониу Гуттерешем. Пресс-конференция пройдет в правительстве совместно с премьером Натальей Гаврилицей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время праздничной церемонии у Мемориала «Вечность» цветы к Вечному огню возложили премьер Наталья Гаврилица и спикер парламента Игорь Гросу.
Игорь Гросу рассказал журналистам, что у Майи Санду сегодня «другая повестка», сообщает газета «Аргументы и Факты».