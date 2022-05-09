Маск заявил о не знающем значение слова «нацист» Рогозине

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неверно понимает значение слова «нацист». Об этом он написал в твиттере.

Фото: Reuters Reuters

Так Маск ответил на обвинения Рогозина в «снабжении фашистских сил на Украине».

Рогозин сослался на показания пленного главы штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Кормянкова. Он заявил, что наземное абонентское оборудование спутниковой компании Starlink Маска доставляли «боевикам нацистского батальона» и морпехам ВСУ в Мариуполь военными вертолетами.

«Слово «нацист» означает не то, что он, кажется, думает», - так прокомментировал заявление Рогозина Маск.

Также глава Роскосмоса заявил, что доставку и передачу украинской армии абонентских ящиков приема-передачи интернета Starlink осуществлял Пентагон.

«Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», - писал Рогозин.

Переписка основателя SpaceX с российскими чиновниками началась после того, как Маск вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок, «ставка которого - Украина».

Рогозин тогда ответил Маску цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Пушкина: «Ты, бесенок, еще молоденек». А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил Маску, что не советовал бы ему тягаться с Путиным из-за «слишком разных весовых категорий».

Он предложил Маску пройти подготовку в «нескольких центрах» в Чечне.

«Вернешься из Чеченской Республики совершенно другим человеком, Илона, то есть, Илон», - написал глава Чечни.