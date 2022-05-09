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1 час назад

В главу МИД ФРГ бросили яйцо в ходе выступления на митинге в Вуппертале

ТАСС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье подверглась оскорблению во время выступления на предвыборном митинге в городе Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Как сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на представителя полиции, в главу МИД ФРГ бросили сырое яйцо.

В главу МИД ФРГ бросили яйцо в ходе выступления на митинге
Фото:  REUTERS REUTERS

Как отметили в правоохранительных органах, оно не попало в цель. При этом указывается, что полиция записала личные данные нарушителя порядка и возбудила уголовное дело. После того как в сторону Бербок было брошено яйцо, сотрудники службы безопасности выбежали на сцену, чтобы защитить министра. Затем политик продолжила свое выступление.

Федеральное правительство, как пишет DPA, подверглось критике со стороны борцов за мир и других слоев населения за поддержку поставок тяжелых вооружений из Германии на Украину. "Зеленые" на протяжении десятилетий выступали против поставок оружия в кризисные регионы. Однако нынешние события на Украине заставили ведущих представителей этой партии пересмотреть свои взгляды.

В конце апреля министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека освистали в ходе выступления на предвыборном мероприятии в городе Билефельд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Земельные выборы в ландтаг (региональный парламент) в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, которая является самой густонаселенной в стране, пройдут 15 мая. Их также часто называют "малыми федеральными выборами". 8 мая состоялись земельные выборы в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Уверенную победу на них одержал Христианско-демократический союз (ХДС), набрав 43,4% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) показала худший в истории результат, получив лишь 16% голосов.

В мире,Анналена Бербок,
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