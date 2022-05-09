Советник главы МВД Украины высказался по поводу удара по Крымскому мосту

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусов заявил, что удар ВСУ по Крымскому мосту является вопросом времени, однако сейчас он невозможен. Его цитирует ТАСС.

Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости» Константин Михальчевский/РИА «Новости»

"У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", - сказал Андрусов.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что армия Украины может ударить по Крымскому мосту, как только у нее появится подобная возможность. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, в свою очередь, сообщил, что на данный момент Крымскому мосту ничего не угрожает – Россия защищает его от возможных ракетно-бомбовых ударов. В свою очередь Кремле сочли слова главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту "анонсированием теракта".