Советник главы МВД Украины высказался по поводу удара по Крымскому мосту

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусов заявил, что удар ВСУ по Крымскому мосту является вопросом времени, однако сейчас он невозможен. Его цитирует ТАСС.
"У нас для этого пока нет такого оружия. Точнее есть, но нам нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря", - сказал Андрусов.
Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что армия Украины может ударить по Крымскому мосту, как только у нее появится подобная возможность. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, в свою очередь, сообщил, что на данный момент Крымскому мосту ничего не угрожает – Россия защищает его от возможных ракетно-бомбовых ударов. В свою очередь Кремле сочли слова главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту "анонсированием теракта".
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.