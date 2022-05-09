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44 минуты назад

Das Erste: Немецкие продовольственные объединения предупредили о риске нехватки продуктов

Вечерняя Москваиещё 4

Продовольственные ассоциации Германии предупредили о нарастающем риске нехватки продовольствия в связи с ростром цен на сырье. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в эфире телеканала Das Erste.

В Германии предупредили о риске нехватки продуктов
Фото: PixabayPixabay

Из-за кризиса на Украине стоимость сырья продолжает увеличиваться. В связи с этим растут цены и на продукты питания.

— В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить, — сказал президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер.

Граждан Германии предупредили, что в ближайшее время могут значительно вырасти цены на молочные продукты и хлебобулочные изделия. По данным отраслевых ассоциаций, ожидается прирост до 20 и 30 процентов соответственно.

Из-за стремительного роста цен представители продовольственных ассоциация призвали власти ФРГ предпринять необходимые меры, передает РИА Новости.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

В мире,Санкции,
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