В Германии предупредили о риске нехватки продуктов

Продовольственные ассоциации Германии предупредили о нарастающем риске нехватки продовольствия в связи с ростром цен на сырье. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в эфире телеканала Das Erste.

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Из-за кризиса на Украине стоимость сырья продолжает увеличиваться. В связи с этим растут цены и на продукты питания.

— В определенный момент вопрос может стоять не о том, сколько стоят ингредиенты для наших продуктов, а о том, сможем ли мы в принципе их получить, — сказал президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер.

Граждан Германии предупредили, что в ближайшее время могут значительно вырасти цены на молочные продукты и хлебобулочные изделия. По данным отраслевых ассоциаций, ожидается прирост до 20 и 30 процентов соответственно.

Из-за стремительного роста цен представители продовольственных ассоциация призвали власти ФРГ предпринять необходимые меры, передает РИА Новости.