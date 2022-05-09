«Нас втягивают в чужую войну»: Депутат от Франции об Украине

«Нас втягивают в чужую войну. Я считаю, что следует прекратить [вооружать украинскую армию]. Сегодня французской дипломатии нельзя идти на поводу у ЕС и США. Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам! И чего мы хотим в таком случае, чтобы их убили всех до последнего? А потом, наверное, Байден отправит туда европейцев», — приводит ТАСС слова евродепутата.