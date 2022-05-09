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39 минут назад

Во Франции призвали ЕС прекратить вооружать Украину. «Нас втягивают в чужую войну»

Ura.Ruиещё 1

Странам Евросоюза следует прекратить поставки оружия на Украину. С таким призывом выступил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«Нас втягивают в чужую войну»: Депутат от Франции об Украине
Фото: Guillermo Nova/dpa/Global Look PressGuillermo Nova/dpa/Global Look Press

«Нас втягивают в чужую войну. Я считаю, что следует прекратить [вооружать украинскую армию]. Сегодня французской дипломатии нельзя идти на поводу у ЕС и США. Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам! И чего мы хотим в таком случае, чтобы их убили всех до последнего? А потом, наверное, Байден отправит туда европейцев», — приводит ТАСС слова евродепутата.

Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. В частности, президент США Джо Байден в апреле попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Киеву. О дополнительных 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине распорядилось и правительство Великобритании.

В мире,Тьерри Мариани,Джозеф Байден,Владимир Путин,Минобороны России,Европарламент,ЕС,
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