Европарламент захотел поменять систему принятия решений в ЕС

На конференции по будущему Европы евродепутаты одобрили пакет предложений, предполагающий в том числе отказ от принципа консенсуса при принятии важнейших решений.

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Конференция, которую можно было бы назвать также «Как нам обустроить Евросоюз», готовилась два года. В выработке предложений к ней участвовали более 50 тысяч человек. День ее закрытия 9 мая имеет символические значение. Именно 9 мая 1950 года была обнародована так называемая декларация Шумана, которая положила начало созданию ЕС. Однако этот долгий процесс резко ускорился в 2000-е годы, с принятием в союз значительного числа государств — в основном Восточной Европы, — которые в целом имели ряд значительных различий по сравнению с так называемыми старыми членами.

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Одно из главных — это то, что при значительном числе населения они имели куда меньший экономический вес. Во многом связанные с этим разногласия были урегулированы тем, что многие текущие решения выносятся Европейским советом. Но по принципиальным вопросам нововведения должны приниматься консенсусом всех стран — членов Евросоюза. И это часто создает проблемы, говорит руководитель группы стратегических оценок Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Уткин:

Сергей Уткин, руководитель группы стратегических оценок Института мировой экономики и международных отношений РАН: «По определенным темам компетенции передавались на уровень коммунитарных органов Европейского союза, но в ряде областей то, что касается самых таких принципиальных вопросов, в частности внешней политики, санкций тех же самых, сохраняется принцип единогласия. Он не только общественность, но и политические элиты нервирует, поскольку странами, которые разрушают это единогласие, оказываются те, в отношении кого и так много претензий по части соблюдения основных правил, стандартов Европейского союза — та же Венгрия, Польша. Возникает такое ощущение, что отстающие «двоечники» блокируют принятие решения. Вот если бы можно было преодолевать их вето, то это помогло бы эффективному функционированию Европейского союза».

К 2004 году была разработана и предварительно утверждена Конституция ЕС, которая могла бы сделать функционирование союза более понятным, эффективным и оперативным. Однако ее принятие провалилось, так как по ее поводу в странах-членах проводились референдумы. В большинстве стран граждане высказались за, но в некоторых референдум был отменен. А в двух — Нидерландах и Франции — и вовсе население большинством голосов сказало «нет». И тут проявляется парадокс, когда слишком много демократии мешает демократии. Комментирует профессор Российской академии наук Александр Гусев:

Александр Гусев, профессор Российской академии наук: «Функционирование Европейского союза основано на трех китах: это Австрийский договор, Ниццкий договор и Лиссабонский договор 2008 года. Там прописаны процедуры, в том числе и по принятию решений. Разговоры о том, что они уходят от консенсуса, это всего лишь разговоры, это должно быть закреплено в уставных документах, но любое обсуждение должно быть принято стопроцентным голосованием, этого не будет. Здесь замкнутый круг: чтобы принять решение по консенсусу, необходимо стопроцентное голосование в нормативных документах Евросоюза, этого по определению не будет».